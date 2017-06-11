Азиатский банк готов расширить финансирование проектов в Азербайджане

Кроме того, по словам главы азербайджанскоо отделения Азиатского банка развития Маннапбекова, банк готов предоставить финансирование для развития сферы среднего специального образования в Азербайджане и начать работать с министерством образования страны, если такой запрос поступит от правительства.

"Мы уже подготовили небольшую почву, более того, предоставили техническое содействие для того, чтобы министерство образования нарабатывало навыки построения сотрудничества с АБР и наполнения этого сотрудничества новым содержанием", - добавил он.

Говоря о необходимости предоставления государственной гарантии по проектам, финансируемым АБР, Маннапбеков отметил, что при выдаче кредитов на проекты частного сектора, банк не требует гарантии от государства.

"Что касается выделения средств по линии государственного финансирования, то в основном заемщиком выступает министерство финансов, поэтому гарантия не требуется. Но если заемщиком является государственная компания, например, Azerishig, то кредитное соглашение подписывается с компанией, а гарантийное соглашение с Минфином", - добавил он.

Портфель банка в Азербайджане составляет 2,8 миллиарда долларов.

АБР был учрежден в 1966 году и имеет 67 стран-участниц. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.