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Сенсационное заявление: ИГИЛ прошел в Иран через Армению

Автор: Отдел информации 

Глава действующего в Турции Международного общества по борьбе с безосновательными претензиями армян (ASİMDER) Гюксель Гюльбей выступил с сенсационным заявлением, в котором сказал, что террористы ИГИЛ, которые атаковали на прошлой неделе парламент Ирана и мавзолей Хомейни, попали в Иран из Армении, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Гюксель Гюльбей также заявил, что его источники в регионе сообщили о том, что Армения открыла на территории оккупированного Карабаха лагеря для тренировок террористов. Он также сказал, что нашла свое подтверждение информация о том, что террористы ПКК тренируются в оккупированном Карабахе. Глава ASİMDER отметил, что власти Армении самолетами вывозят армян из охваченной войны Сирии и расселяют их в Карабахе.

«О том, что среди вывезенных сирийских армян могут быть террористы ИГИЛ, предупреждала и российская разведка. Эти люди, которые несколько месяцев назад прибыли в Армению и могут без проблем пересекать иранскую границу, устроили теракты в Тегеране. Иран выбран в качестве мишени, потому что вместе с Турцией поддержал Катар», - сказал глава ASİMDER.

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