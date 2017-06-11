Азербайджанец торговал поддельными дипломами в Москве

В районе Аэропорт московские полицейские задержали 34-летнего жителя Азербайджана, который изготавливал и сбывал поддельные дипломы о высшем образовании, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Вечернюю Москву».

Согласно информации, в ходе личного досмотра у азербайджанца изъяли один поддельный документ, который он уже собирался продавать.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», - сообщила руководитель пресс-службы УВД по Северному округу российской столицы Ясмина Шафигуллина.

К подозреваемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Теперь ему грозит наказание до двух лет лишения свободы.