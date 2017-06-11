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Немецкий телеканал обвинил Роберто Карлоса в употреблении допинга

 

Немецкий телеканал ARD представил фильм о допинге в бразильском футболе, в котором обвиняет бывшего защитника сборной страны Роберто Карлоса в употреблении допинга. Об этом сообщает Sportschau.

Журналисты провели расследование и обнаружили документы, из которых следует, что бразильский врач Жулио Сезар Алвес использовал запрещенные препараты при лечении футболистов. Одним из его пациентов был Роберто Карлос.

Футболист обвинения опроверг. «Я категорически опровергаю безответственные обвинения немецкого телеканала ARD и утверждаю, что никогда не использовал никаких веществ, которые давали бы мне преимущество перед коллегами на футбольном поле», — написал спортсмен на своей странице в Facebook. Он намерен обратиться в суд.

44-летний Роберто Карлос завершил футбольную карьеру в 2015 году. Защитник выигрывал чемпионат мира со сборной Бразилии и трижды завоевывал Кубок европейских чемпионов в составе мадридского «Реала».

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