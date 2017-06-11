Акция протеста в Кишиневе

Акция протеста против начатой правящей Демократической партией Молдовы (ДПМ) реформы избирательной системы прошла в воскресенье в Кишиневе. Ее организовали находящиеся в оппозиции партии "Платформа Достоинство и Правда", Партия действия и солидарности, "Наша партия", Либерал-демократическая партия Молдовы и другие оппозиционные формирования, представители неправительственных организаций, передает ТАСС.

Собравшиеся у здания парламента несколько тысяч человек требуют отставки правящей в стране коалиции проевропейских партий, обвиняемой в коррупции. Манифестанты скандируют "Долой преступную власть!", "Досрочные выборы!", "Долой коррупцию!", "Нет - изменению избирательной системы!" и другие антиправительственные лозунги.

"Судя по опросам, жители Молдавии не доверяют власти. Они выступают за досрочные парламентские выборы и требуют отзыва законопроекта по изменению Кодекса о выборах", - заявил один из организаторов акции, исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие Игорь Боцан.

Гражданский активист Дмитрий Алайба сказал в своем выступлении, что "в Молдавии 3 млн человек работают, чтобы 300 жили хорошо, тогда как все остальные живут в тотальной нищете. И эти 300 человек хотят, чтобы все так же сохранялось и после выборов 2018 года, стремясь удержать власть любой ценой", - сказал он.

Полиция, оцепившая парламент, в происходящее не вмешивалась. По оценке правоохранительных органов, в манифестации приняли участие около 2 тысяч человек, а сами организаторы заявили о нескольких тысячах.