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Рамзан Кадыров ответил Госдепу США

 

Заявления Госдепартамента США по ситуации в Чечне основаны на лжи. Чеченские стражи порядка всегда защищали от террористов и россиян, и граждан США, поэтому Вашингтон не имеет права указывать им, как выполнять свои обязанности. Об этом глава республики Рамзан Кадыров написал на своей странице в Instagram, пишет Lenta.

«За короткое время Госдеп два раза делает громкие заявления по Чечне. И оба раза они основаны на лжи и умышленной дезинформации. На этот раз требует «обеспечить безопасность Мурада Амриева». Мы обеспечили и обеспечиваем безопасность всех граждан России, проживающих в Чечне. Мы защищали их от членов террористических организаций, включая граждан США и стран Европы», — пишет политик.

«Когда от рук террористов гибли сотни и тысячи лучших сынов Чечни и всей России, Госдеп в рот воды набрал. А когда нет надобности кого-то защищать, когда мы победили терроризм, установили мир и порядок, у представителей Госдепа прорезался голосочек», — добавил он.

Заявление о том, что Амриев якобы захвачен чеченским спецназом, Кадыров назвал ложью. Он подчеркнул, что боец ММА не пришел на допрос.

«Вы хотите сказать, что полиция не имеет право выполнять свои прямые обязанности, объявлять в розыск лиц, не являющихся к следователю? Эти действия предусмотрены законом, и не Вашингтону указывать, как их выполнять», — написал глава республики.

Он подчеркнул, что после дачи показаний Амриев был отпущен.

«А как руки потирали в Госдепе, ожидая, что Амриева чуть ли не на Колыму отправят. Это у вас там в Гуантанамо без суда и следствия десять лет держат людей. В Чечне властвуют закон и порядок! Так и будет вовеки веков!» — написал он.

Заявление Госдепа США было распространено 10 июня. В нем ведомство призвало Россию защитить права Амриева.

Мурад Амриев — боец ММА. Чеченские силовики объявили его в розыск по обвинению в использовании подложных документов. Он был задержан в Белоруссии и передан России. Ранее спортсмен утверждал, что один из сотрудников правоохранительных органов объявил его брату кровную месть, и в 2013 году уехал из России. При этом на пресс-конференции 10 июня спортсмен заявил, что ни для него, ни для его близких никакой опасности в Чечне нет.

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