Украинский президент Петр Порошенко поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве, сообщается на сайте главы Украины.

Порошенко усмотрел символизм в том, что введение "безвиза" с ЕС происходит накануне 12 июня — Дня России. "Мы наконец независимы друг от друга — политически, экономически, газово-энергетически, а также духовно", — заявил украинский президент.

По словам главы государства, в связи с введением безвизового режима украинцам улыбнулась судьба, "о которой мечтало и за которую боролось не одно поколение наших предков".

Президент Украины процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ" и отрывок из стихотворения Пушкина "К Чаадаеву": "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена".