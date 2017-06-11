Большинство американцев считают более заслуживающим доверия экс-директора ФБР Джеймса Коми, нежели президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса YouGov для газеты Huffington Post.

В четверг Коми, уволенный президентом США Дональдом Трампом с поста 9 мая, выступил в сенатском комитете по иностранным делам. Это стало первым публичным выступлением Коми после его увольнения.

Согласно результатам опроса, 46% американцев считают Коми более честным и заслуживающим доверия, 26% опрошенных считают Трампа более достойным доверия, 28% респондентов "не уверены" в ответе.

Половина респондентов считают, что Трамп требовал от Коми лояльности, и всего 15% — что не требовал, 36% опрошенных "не уверены" в ответе на этот вопрос. Кроме того, 42% опрошенных также считают, что Трамп пытался приказать Коми закрыть расследование в отношении экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, обратного мнения придерживаются 28% опрошенных, еще 30% — "не уверены".

Опрос проводился с 8 по 9 июня среди совершеннолетних американцев, в нем приняла участие тысяча человек.

Коми вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.