Подписаться на уведомления
 

Американцы доверяют экс-главе ФБР больше, чем Трампу данные опроса

 

Большинство американцев считают более заслуживающим доверия экс-директора ФБР Джеймса Коми, нежели президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса YouGov для газеты Huffington Post.

В четверг Коми, уволенный президентом США Дональдом Трампом с поста 9 мая, выступил в сенатском комитете по иностранным делам. Это стало первым публичным выступлением Коми после его увольнения.

Согласно результатам опроса, 46% американцев считают Коми более честным и заслуживающим доверия, 26% опрошенных считают Трампа более достойным доверия, 28% респондентов "не уверены" в ответе.

Половина респондентов считают, что Трамп требовал от Коми лояльности, и всего 15% — что не требовал, 36% опрошенных "не уверены" в ответе на этот вопрос. Кроме того, 42% опрошенных также считают, что Трамп пытался приказать Коми закрыть расследование в отношении экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, обратного мнения придерживаются 28% опрошенных, еще 30% — "не уверены".

Опрос проводился с 8 по 9 июня среди совершеннолетних американцев, в нем приняла участие тысяча человек.

Коми вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

89 просмотров


Старости
Роберт Просинечки: «Вы хотите, чтобы я уехал из Азербайджана? Это мое личное дело»
Роберт Просинечки: «Вы хотите, чтобы я уехал из Азербайджана? Это мое личное дело»
Наша погода
Сегодня 32° / 20°
12 Июн 27° / 21°
13 Июн 26° / 19°
14 Июн 27° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9076 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Американцы доверяют экс-главе ФБР больше, чем Трампу данные опроса
Порошенко ответил России стихами Лермонтова "Прощай, немытая Россия"; видео
Спецоперация в Стамбуле: арестованы боевики ИГИЛ
Рамзан Кадыров ответил Госдепу США
Акция протеста в Кишиневе
Немецкий телеканал обвинил Роберто Карлоса в употреблении допинга
Уроженец Азербайджана торговал поддельными дипломами в Москве
Сенсационное заявление: ИГИЛ прошел в Иран через Армению
Азиатский банк готов расширить финансирование проектов в Азербайджане
Саудийский и российский министры едут на могилу Натика Алиева
Десятки человек арестованы в Иране из-за причастности к терактам
Порошенко о вступлении Украины в Евросоюз
В Дагестане похищена сабля Надир шаха
Саргсян возобновил переговоры по Карабаху
Генерал Айдын Алиев спас антиквариат воскресное чтиво
У Роналду родилась двойня от суррогатной матери испанские СМИ
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды
Губа бьет в колокола: наступает река фото; видео
Смогли ли деньги сделать нас счастливыми? философские размышления нового автора haqqin.az
Суд над Човдаровым: мошенники на гангстерах сидят haqqin.az из зала суда
Пожар в центре для мигрантов в Германии: десятки раненых
Тиллерсон позвонил Чавушоглу
Американцы готовят показательную смерть Венесуэлы наш комментарий
Ограбление в стиле Голливуда в Баку
Иран начал поставки продовольствия в Катар
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться