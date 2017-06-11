В Шеки банда воров грабила квартиры и дома тех людей, которые временно отсутствовали в городе, сообщает телеканал ARB Şəki.

Грабители похищали бытовую технику и электронику.

В Управление полиции Шекинского района обратился житель города Шамо Гасымов, который сказал, что неизвестные вынесли из его дома технику и вещи на сумму 5 тысяч манатов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что дома и квартиры шекинцев, уехавших в Россию или живших в Баку, грабили Фархад Мамедов и Умудвар Абдуллаев. Они задержаны и им предъявлены обвинения по статье 177 (кража) УК Азербайджана.

В настоящее время следствие продолжается.