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Поссорившись с женой, китаец перевернул автобус видео

 

В Китае пассажир автобуса вырвал у водителя руль, что привело к ДТП, в результате которого транспортное средство перевернулось. По имеющейся информации, на такой поступок мужчину толкнула ссора с женой. Инцидент, произошедший в провинции Гуандун, попал на видео, запись опубликована 10 июня на YouTube-странице китайского новостного телеканала CGTN.

В результате аварии пострадали восемь человек, нарушитель арестован. Как отмечает Daily Mail, местный департамент транспорта подтвердил подлинность ролика. Там уточнили, что инцидент произошел 7 июня на автостраде, соединяющей города Дунгуань и Гуанчжоу.

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