В Китае пассажир автобуса вырвал у водителя руль, что привело к ДТП, в результате которого транспортное средство перевернулось. По имеющейся информации, на такой поступок мужчину толкнула ссора с женой. Инцидент, произошедший в провинции Гуандун, попал на видео, запись опубликована 10 июня на YouTube-странице китайского новостного телеканала CGTN.

В результате аварии пострадали восемь человек, нарушитель арестован. Как отмечает Daily Mail, местный департамент транспорта подтвердил подлинность ролика. Там уточнили, что инцидент произошел 7 июня на автостраде, соединяющей города Дунгуань и Гуанчжоу.