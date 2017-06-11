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Катар не видит необходимости в российской помощи

 

Необходимости помощи Катару со стороны России в настоящий момент нет, заявил в воскресенье глава МИД этого арабского государства Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает Интерфакс.

"Россия предложила нам помощь на случай необходимости, но на данный момент такой необходимости не возникло", - сказал Аль Тани в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он также отметил, что так называемая блокада Катара пока не привела к каким-либо последствиям для жителей этого эмирата.

"Все протекает в обычном ключе, все живут, как и жили. Жизнь продолжается - никаких серьезных последствий", - отметил глава МИД Катара.

Он также заявил, что в Дохе считают "слабыми основания" для начала кампании против Катара со стороны ряда арабских государств. "Нам до сих пор не предоставили весомых аргументов и фактов, которые могли бы стать причиной эскалации", - сказал Аль Тани, подчеркнув, что Доха намерена искать выход из сложившейся ситуации путем диалога.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позже к ним присоединились Йемен, Мальдивы, Маврикий и власти восточной части Ливии. Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции. Причиной таких мер послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и группировки "Исламское государство".

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