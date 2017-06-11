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Австралия поддерживает Азербайджан в вопросе Карабаха заявление министра

 

Австралия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также позицию страны по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявила министр международного развития и тихоокеанского сотрудничества Австралии Кончетта Ферраванти-Уэллс (Concetta Fierravanti-Wells) на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипотношений между двумя странами, передает Тренд.

Министр отметила, что Австралия поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.

"Мы призываем все стороны соблюдать режим прекращения огня и избегать эскалации ситуации", - сказала она.

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