Австралия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также позицию страны по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявила министр международного развития и тихоокеанского сотрудничества Австралии Кончетта Ферраванти-Уэллс (Concetta Fierravanti-Wells) на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипотношений между двумя странами, передает Тренд.

Министр отметила, что Австралия поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта.

"Мы призываем все стороны соблюдать режим прекращения огня и избегать эскалации ситуации", - сказала она.