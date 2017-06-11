Подписаться на уведомления
 

Армяне вновь устроили пожары на оккупированных территориях

 

Подразделения ВС Армении в очередной раз предали огню территории находящегося под оккупацией Агдамского района Азербайджана, сообщает АПА.

Согласно информации, пожары были учинены на территории оккупированных сел Байрамлар, Баш Гарванд и Кенгерли.

Как сообщили жители прифронтового села Мирашелли, от пламени пожаров разрываются мины, заложенные вблизи позиций.

Дым виден со всех прифронтовых населенных пунктов.

Отметим, что 7 июня армянские подразделения устроили пожар на территории села Баш Гервенд и «Цветочный совхоз».

664 просмотров


Старости
Роберт Просинечки: «Вы хотите, чтобы я уехал из Азербайджана? Это мое личное дело»
Роберт Просинечки: «Вы хотите, чтобы я уехал из Азербайджана? Это мое личное дело»
Наша погода
Сегодня 32° / 20°
12 Июн 27° / 21°
13 Июн 26° / 19°
14 Июн 27° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9076 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Еще одна революция обошла Азербайджан энергетическая революция в мире!
ФИФА не будет переносить ЧМ по футболу из Катара
МИД Германии: В Персидском заливе может разгореться новая война
ЧП на борту лайнера British Airways
Москва, Баку и Тегеран создадут единый энергетический пояс
Армяне вновь устроили пожары на оккупированных территориях
Нападение ПКК в Турции: есть раненые
Австралия поддерживает Азербайджан в вопросе Карабаха заявление министра
Насильник повесился в следственном изоляторе
Иран отправил военные корабли в Оман
Катар не видит необходимости в российской помощи
Поссорившись с женой, китаец перевернул автобус видео
Банду квартирных воров обезвредили в Шеки фото; видео
Трамп отложил государственный визит в Великобританию
Американцы доверяют экс-главе ФБР больше, чем Трампу данные опроса
Порошенко ответил России стихами Лермонтова "Прощай, немытая Россия"; видео
Спецоперация в Стамбуле: арестованы боевики ИГИЛ
Рамзан Кадыров ответил Госдепу США
Акция протеста в Кишиневе
Немецкий телеканал обвинил Роберто Карлоса в употреблении допинга
Уроженец Азербайджана торговал поддельными дипломами в Москве
Сенсационное заявление: ИГИЛ прошел в Иран через Армению
Азиатский банк готов расширить финансирование проектов в Азербайджане
Саудийский и российский министры едут на могилу Натика Алиева
Десятки человек арестованы в Иране из-за причастности к терактам
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться