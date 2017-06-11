Армяне вновь устроили пожары на оккупированных территориях

Подразделения ВС Армении в очередной раз предали огню территории находящегося под оккупацией Агдамского района Азербайджана, сообщает АПА.
Согласно информации, пожары были учинены на территории оккупированных сел Байрамлар, Баш Гарванд и Кенгерли.
Как сообщили жители прифронтового села Мирашелли, от пламени пожаров разрываются мины, заложенные вблизи позиций.
Дым виден со всех прифронтовых населенных пунктов.
Отметим, что 7 июня армянские подразделения устроили пожар на территории села Баш Гервенд и «Цветочный совхоз».