МИД Германии: В Персидском заливе может разгореться новая война

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль опасается, что конфликт Катара с Саудовской Аравией и ее союзниками приведет к новой войне в Персидском заливе.

Как пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, немецкий дипломат на этой неделе встретился с главами МИД Саудовской Аравии, Катара и Турции. Также он провел телефоннные переговоры с коллегами из Ирана и Кувейта.

Габриэль отметил, что негативного сценария вполне можно избежать, но для этого нужно искать решение путем переговоров.

«После консультаций, которые я провел на этой неделе, я понимаю, насколько серьезна ситуация», — добавил он.

При этом глава МИД ФРГ назвал «разумной и взвешенной» позицию госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который призвал прекратить блокаду Катара.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конфликт нельзя разрешить, «если к разговору не будут привлечены определенные игроки, включая Турцию и Иран».