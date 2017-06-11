ФИФА не будет переносить ЧМ по футболу из Катара

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что дипломатический кризис в Катаре не повлияет на проведение в этой стране чемпионата мира по футболу в 2022 году, передает Интерфакс.

В интервью швейцарскому изданию Le Matin Dimanche and Sonntagszeitung он в ответ на вопрос о возможной смене места проведения чемпионата сказал: "Нет. В любом случае, не в моих привычках спекулировать, и в этом случае тоже".

"Существенная роль ФИФА, как я ее понимаю, заключается в том, чтобы заниматься футболом и не вмешиваться в геополитику", - подчеркнул глава мировой футбольной ассоциации.

По его словам, "мы действительно наблюдаем дипломатический кризис". "Тем не менее, с другой стороны я уверен в том, что ситуация в регионе вернется в нормальное русло", - сказал Инфантино. При этом он сказал, что готов оказать посильную помощь для этого.

Ранее на этой неделе ряд арабских стран разорвали дипотношения с Катаром в связи с тем, что, по их мнению, Доха финансирует террористические группировки.