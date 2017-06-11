Произойдет это не скоро. И все же многие страны уже сейчас озаботились поиском новых, при том более дешевых источников энергии. И связано это не только и не столько с проблемами загрязнения, а с тем простым фактом, который люди каким-то странным образом предпочитали игнорировать. А именно: возможности традиционных источников вовсе не беспредельны. За последние 40 лет потребление природных топливных ресурсов (нефти, газа и угля) увеличилось в 2,5 раза и достигло 90% мирового энергобаланса. Иначе говоря мы сами не щадя сил приближаем час исчерпания традиционных источник энергии. А за этим маячит мрачная перспектива мгновенной катастрофы всей человеческой цивилизации. Увы…

Ставка на нефть

Что же делать в этой безвыходной ситуации? Сделать ставку на ветер, воду и солнечный свет - только-то всего, утверждает большинство ученого мира. Уже успели даже подсчитать: ветер, солнце и вода могут дать гораздо больше, чем все нефтяные месторождения. И обойдется это человечеству гораздо дешевле. Ведь с каждым годом легкодоступные месторождения нефти истощаются, «черное золото» остается только в глубоких недрах, откуда извлекать его трудно, дорого и губительно для окружающей среды. К тому же на службе человечества с древности находились «чистые» источники энергии на возобновляемых мощностях.

Не удивительно, что возобновляемые источники энергии (ВЭИ) привлекают все больше инвестиций на их развитие: по прогнозам Всемирного банка, в 2017 году в отрасль будет вложено около $243 млрд. А до 2030 года в альтернативную энергетику планируется инвестировать по $1 трлн ежегодно — такое решение также было принято в 2015 году на Парижской конференции ООН.

Подумать только - ветер неисчерпаем!

Как, между прочим и термоядерный синтез. Люди уже давно научились контролировать и извлекать пользу из течения реки, приливов и отливов морских волн, порывов ветра или других природных явлений. Что и говорить, нефть и газ «кормят» сейчас планету наравне с рисом и пшеницей. Только давно известны и другие источники энергии — безуглеводородные. Так называемые, «чистые», которые практически не оказывают влияния на экологию. На почетном первом месте среди таковых находится атомная энергетика.

Одна «таблетка» размером с ластик на карандаше такого топлива содержит количество энергии, которая вырабатывается при сжигании 480 кубометров природного газа, 800 килограмм угля или 4 баррелей нефти. Объем природного урана в 5 килограмм содержат сходное количество энергии, как и 60 тонн каменного угля. На современных АЭС вырабатывается до 16% мировой электроэнергии. В развитых странах их доля в энергобалансе превышает 50%.

Атомные электростанции построены в 32 государствах мира. Мировыми лидерами в этой отрасли считаются США, Франция, Япония, Германия и Россия, которые вырабатывают в общей сложности до 70% мирового объема производства электроэнергии, в том числе и посредством использования АЭС. Согласно некоторым футурологическим прогнозам не так уж далеко время, когда человечество полностью откажется от углеводородных источников энергии – через примерно 100 лет. Но ничего страшного не произойдет. Ведь вся традиционная энергетика — это лишь 15% от потенциала ядерной энергетики. Термоядерный синтез, который должен быть освоен до конца столетия, станет неисчерпаемым источником энергии.

Без воды – не туды и не сюды

Самым развитым источником чистой энергии в России, да и вообще на постсоветском пространстве служат гидроэлектростанции. Прекрасный пример – Мингечаурская ГЭС, которой уже больше полувека. И при этом ее воды – истинное благо для жителей целого региона, который сравнительно недавно считался заслушливым. Их работа не сопровождается выделением вредных газов, пылевых загрязнителей и других отходов, они не загрязняют почву. До тех пор, пока реки не пересохнут, гидрологический цикл останется серьезным энергетическим ресурсом: он всегда будет пополняться за счет естественного круговорота — дождя, снегопада и водостока.

Гидроэлектростанции легко контролировать, изменяя скорость водяного потока. Водяные хранилища используются в качестве курорта. Немецкий Баден-Баден был построен именно по таким причинам. Вода в искусственных водохранилищах таких бассейнов, как правило, чистая - без примесей и осадка. Ее можно пить без опасности для здоровья. Как это делают мингечаурцы.

Впрочем, на этом энергетический потенциал воды не оканчивается. Мощным источником энергии являются приливы и отливы. Они могут дать 70 млрд киловатт в час ежегодно. Технология ГЭС, основанных на приливах и отливах, давно опробованы во многих странах, в том числе в России — на Кольском полуострове. Была выдвинута оптимальная стратегия расхода этой энергии: приливы накапливают воду в хранилищах, а во время максимальной нагрузки на электросеть, высвобождают ресурсы за счет накопленной при приливе энергии.

Приливные электростанции уступают тепловой энергетике. Конечно, перепродать излишки нефти и получить краткосрочную прибыль легче, чем строить собственный разносторонний энергетический бизнес. Однако приливная энергия обладает всеми качествами, которые помогут ей в будущем стать одной из самых важных составляющих мировой энергетики.

Пустить деньги на ветер

Еще одна серьезная альтернатива - это фотоэлектрическая солнечная энергетика. В Китае, где изготавливается до 70% фотоэлектрических модулей мира, она обеспечивает 3 млн рабочих мест. Стоимость этих установок падает на 10% в год. По данным Международного энергетического агентства, к 2050 году фотоэлектричество станет самой дешевой энергогенерацией.

По данным аналитического центра IRENA, в развитии фотоэлектричества также серьезно продвинулись Япония и Малайзия. Здесь за счет растущего количества установленных систем число рабочих мест в отрасли удвоилось. Почти 1,8 млн человек в мире работают в секторе жидкого биотоплива. На первом месте по этому показателю идет Бразилия, за ней — США, Индонезия, Китай, Колумбия и Таиланд.

В ветроэнергетике общее количество работников превышает миллион человек. Лидером трудоустройства в «зеленой» энергетике является Поднебесная. В Евросоюзе в этой области заняты 1,2 млн человек: первенство принадлежит Германии, за ней следуют Великобритания, Испания и Италия. В США число работников в солнечной энергетике выросло за последние годы почти на четверть и достигло 800 тысяч.

Энергия по сходной цене

Благодаря притоку инвестиций ВИЭ в последние годы стали намного доступнее. Еще несколько лет назад Билл Гейтс заявлял, что солнечная и ветровая энергии — это непозволительная роскошь, а теперь резко снизившиеся цены на такие типы энергии, сделали их доступными даже для самых бедных стран.

Например, сегодня центром использования чистых источников энергии становится Африка: в национальные планы развития таких стран как Руанда, Танзания, Кения, Уганда входит развитие альтернативной энергетики, поддержка стартапов, дающих доступ к энергии солнца, которого на южном континенте более чем достаточно.

По словам экономиста по энергетике Всемирного банка Вивьен Фостер, в последнее время люди все чаще начинают рассматривать как оптимальный способ получения электричества солнечные панели, стоимость которых с 2009 года снизилась почти вдвое: сегодня цена за 1 кВт в час доходит до 2 центов и продолжает падать, а в некоторых странах возобновляемая энергия даже обходится дешевле, чем электроэнергия из традиционных источников.

В 2016 году возобновляемая энергия стала стоить не больше чем энергия из традиционных источников более чем в 30 странах, отмечается в отчетах Всемирного банка. Среди «пионеров» в использовании лучевой энергии — Бразилия, Мексика, Чили, Австралия. По оценке аналитиков Deutsche Bank, скоро 80% стран мира будут активно использовать дешевые источники возобновляемой энергии.

В будущем есть все основания ожидать подъема солнечной энергетики, говорится в докладе Всемирного энергетического совета под названием «Великая трансформация — Сценарии мировой энергетики». Если сегодня солнечная энергетика совокупно с ветровой обеспечивают примерно 4% выработки электроэнергии, то к 2060 году их доля составит от 20% до 40%, а в целом на возобновляемые источники энергии будет приходится более 60% мировой выработки электроэнергии.

Прощай, «черное золото»!

России, избалованной наличием собственных нешуточных запасов нефти и газа, лишь в последние годы всерьез задумались об энергетических альтернативах. Пока цифры, характеризующие развитие этой отрасли, выглядят более чем скромно. Как заявил в начале июня спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, Россия планирует увеличить долю ВИЭ в следующие 5 лет с 1,5% до 5% в своем энергетическом балансе.

При этом высшие чиновники РФ уверены, что до 2040 года ключевым источником энергии в мире будут углеводороды и России не стоит терять преимущества в сфере добычи нефти и газа, которыми она обладает сейчас. Об этом говорил министр энергетики РФ Александр Новак. Его поддержал вице-премьер Аркадий Дворкович, который назвал существующий энергобаланс очень эффективным и призвал не слишком заигрываться с альтернативными источниками энергии, а подождать, когда они станут более дешевыми.

Но в то же время власти не могут недооценивать масштабы экологических проблем в стране: даже в отдаленных от промышленных центров районах воздух насыщен загрязнениями, причем около 38% выбросов твердых веществ приходится на предприятия энергетики.

А значит, так или иначе, в развитие альтернативной энергетики российским властям придется вкладываться. Конечно, большое счастье для России, что в ее «кладовых» есть несметные запасы нефти и газа. Но, с другой стороны, их наличие не спасает нас от периодических экономических кризисов, причем весьма болезненных. На этом фоне подумать об альтернативах полезно во всех смыслах.