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Делегация во главе с Гудратом Гурбановым на саммите в ООН эксклюзив, фото

Автор: Отдел информации 

Сегодня в Нью-Йорке начала работу 27-ая конференция государств-членов Конвенции по морскому праву ООН. Конференция будет работать до 16 июня. Азербайджан на данном мероприятии представляет делегация во главе с начальником Государственной морской администрации Азербайджана Гудратом Гурбановым, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

в центре глава морской администрации Гудрат Гурбанов

На данном мероприятии будут избраны семь членов Международного трибунала по морскому праву, 21 член комиссии по лимитам на континентальных шельфах, а также будет принят финансовый отчет по бюджетным вопросам в 2015 -2016 годах и отчет Полномочного комитета.

На мероприятии будет заслушан отчет генерального секретаря по лимитам на континентальных шельфах. Также будут обсуждены бюджетные вопросы Международного трибунала по морскому праву, список постоянных членов Межгосударственной организации на основе решения 26-ой конференции, деятельность доверительных фондов по управлению Морским правовым сектором, работы ООН в океанах и пенсионные программы.

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