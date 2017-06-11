У границ Азербайджана новый вирус: геморрагическая лихорадка

Риск проникновения вируса геморрагической лихорадки Крым-Конго из Ирана в Азербайджан равен нулю, уверен главный эпидемиолог Азербайджана Ибадулла Агаев.

По данным минздрава Ирана, сообщил И.Агаев haqqin.az, в этой стране этот недуг постиг 31 человека, трое из которых погибли.

Геморрагическая лихорадка Крым-Конго - острое инфекционное заболевание человека, вызываемое особым вирусом и передающееся через укусы клещей. В течение 1-3 дней (максимум 9) болезнь вызывает повышение температуры, головную боль, слабость, боли в суставах, тошноту, рвоту.

По словам Агаева, распространение этого заболевания в Азербайджане исключено ввиду тщательных профилактических мер, предпринимаемых санитарными службами на границах страны.

«В Азербайджане лихорадки Крым-Конго не было и не будет», - заверил главный эпидемиолог страны.

Обычно в период, когда соседние с Азербайджаном страны подвергаются какой-либо эпидемии, всех наших граждан, отправляющихся туда, на погранично-пропускных пунктах предупреждают об опасности заражения и требуют соблюдения особой осторожности, отметил врач.

И.Агаев настоятельно рекомендует согражданам, по каким-ибо причинам собирающимся поехать в ИРИ, воздержаться от визитов в регионы страны, где выявлены случаи заражения геморрагической лихорадкой.