Некоторое время назад технический директор Google Рэй Курцвейл расписал будущее мира, дав прогноз до 2099 года. Будучи одним из главных исследователей современных достижений в области искусственного интеллекта, Курцвейл публикует свои прогнозы с 1990-х годов, многие из которых стали академическими, пишет Inventure.

Но если еще пять лет назад он чаще оперировал длительными периодами (2030-е годы, 2040-е годы), то в последнее время в предположениях ученого появилась хронологическая стройность. Возможно, на точность повлияла его работа в самой большой интернет-компании, где футуролог оказался на передовой многих инновационных разработок.

Для Азербайджана прогнозы Курцвейла не стали неожиданностью. Как заявил в беседе c haqqin.az заместитель председателя азербайджанского Общества исследований будущего (отделение Millennium Project в Азербайджанской Республике) Эльдар Мусеибзаде, в нашей стране прослеживают тенденцию внедрения прогнозирования и планирования будущего со стороны государства.

«Это и государственные программы, рассчитанные на годы вперед, и практические форсайт-исследования (система методов экспертной оценки стратегических направлений социально-экономического и инновационного развития, выявление технологических прорывов, способных оказать воздействие на экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективе – Ред.), которые в результате становятся программами развития страны.

Первой такой форсайт-программой стала государственная концепции развития «Азербайджан - 2020: взгляд в будущее», принятая в конце 2012 года, затем в 2016 году была подписана президентом Азербайджана программа «Стратегических дорожных карт национальной экономики и основных секторов экономики». Создание дорожных карт является одним из инструментов прогнозирования будущего», - заявил Мусеибзаде.

Возвращаясь к прогнозам Курцвейла: эксперт считает, что уже в 2019 году провода и кабели для персональных и периферийных устройств любой сферы уйдут в прошлое, в 2020 г. персональные компьютеры достигнут вычислительной мощности, сравнимой с человеческим мозгом, а в 2021-м году беспроводной доступ к интернету покроет 85% поверхности Земли.

В 2022 году в США и Европе будут приниматься законы, регулирующие отношения людей и роботов. Деятельность роботов, их права, обязанности и другие ограничения будут формализованы.

2024 год - элементы компьютерного интеллекта станут обязательными в автомобилях. Людям запретят садиться за руль автомобиля, не оборудованного компьютерными помощниками.

2027-й - персональный робот, способный на полностью автономные сложные действия, станет такой же привычной вещью, как холодильник или кофеварка, 2028-й - солнечная энергия станет настолько дешевой и распространенной, что будет удовлетворять всей суммарной энергетической потребности человечества. 2029 – компьютер сможет пройти тест Тьюринга, доказывая наличие у него разума в человеческом понимании этого слова. Это будет достигнуто благодаря компьютерной симуляции человеческого мозга.

В 2031-м году 3D-принтеры для печати человеческих органов будут использоваться в больницах любого уровня, а еще через год нанороботы начнут использоваться в медицинских целях. Они смогут доставлять питательные вещества к клеткам человека и удалять отходы. Они также проведут детальное сканирование человеческого мозга, что позволит понять детали его работы.

В 2033 году самоуправляемые автомобили заполнят дороги, а уже в 2038 году появятся роботизированные люди, продукты трансгуманистичных технологий. Они будут оборудованы дополнительным интеллектом (например, ориентированным на конкретную узкую сферу знаний, полностью охватить которую человеческий мозг не способен) и разнообразными опциями-имплантантами — от глаз-камер до дополнительных рук-протезов.

В 2042 году можно ожидать первой потенциальной реализации бессмертия – благодаря армии нанороботов, которая будет дополнять иммунную систему и «вычищать» болезни. В 2045 году стоит ждать наступление технологической сингулярности. Земля превратится в один гигантский компьютер. И наконец, в 2099 году процесс технологической сингулярности распространится на всю Вселенную.

Что касается будущего Азербайджана, то, как отмечает Мусеибзаде, сегодня государство стремится выработать новую стратегию устойчивого развития не нефтяной экономики.

«По нашим прогнозам, Азербайджану удастся достичь поставленных целей устойчивого развития. Сегодня зарождается новая экономика, основу которой будут составлять инновации и технологии, которые приводит в своем прогнозе Рэй Курцвейл. Так же перестраивается и экономика нашей страны. Это очень важный фактор для того, чтобы мы могли сказать: наша страна получила уникальный шанс перейти в разряд экономически развитых стран в будущем, для чего сегодня принимаются программы развития и диверсификации экономики Азербайджана», - отметил собеседник.