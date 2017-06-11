Два месяца назад президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал соответствующим структурам однозначные директивы приступить к подготовке учебных материалов по переходу казахского алфавита на латинскую графику. Распоряжение казахского президента вызвало негативный отклик в российской общественности. Похоже, в РФ не ожидали такого решения ближайшего союзника.

Однако в самом Казахстане только приветствовали будущую реформу языка. Политолог Айдос Сарым считает, что переход на латинский алфавит неизбежен и полезен для Казахстана, как неизбежно постепенное снижение в стране числа людей, вовсе не говорящих и не читающих по-казахски.

«Это своего рода большой символический переход, который будет знаменовать, что Казахстан выходит из-под влияния русского мира», - отметил Сарым.

А по мнению эксперта Ерлана Карина, переход на новый алфавит позволит расширить информационные границы. Он даже убежден, что у Казахстана в этом плане есть преимущество перед теми странами, которые перешли на латиницу раньше.

«Опираясь на положительный и местами ошибочный опыт бывших советских республик, Казахстан может учесть эти промахи и до 2025 года определиться с проектом, с комплексом технических, отраслевых и других вопросов».

Но в России, судя по всему, отступать, отпустив казахов в поле латиницы, не собираются. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева вообще предложила вернуться к единому шрифту на всем постсоветском пространстве.

«Последние десять лет была очень большая тема: латинизация и арабизация шрифтов. Вот сейчас мы должны вернуться к единому шрифту на пространстве СНГ — это шрифт кириллический, потому что, как показывают опросы, население наше, ближайшего зарубежья, все-таки говорит о привязанности и необходимости кириллического шрифта», — сказала Васильева на III Ливадийском форуме, темой которого являлся «Русский мир и русский язык: исторические корни и направление развития».

Министр подчеркнула, что Россия должна держать очень четко свою позицию в вопросе распространения кириллического шрифта, решив не ограничиваться только Казахстаном и вернуть кириллицу всему СНГ.

Азербайджан практически первым перешел на латиницу, и нисколько о том не сожалеет. Переход на латиницу способствовал укреплению связей с тюркским миром, открыл новые возможности для образования и обмена опытом в разных сферах науки и производства.

По мнению депутата Милли Меджлиса академика Низами Джафарова, Казахстан делает верный выбор - переход на латиницу – это заявка на будущее.

«Казахстан в первую очередь - часть тюркского мира. Россия опасается того, что после этой страны тюркские республики РФ тоже перейдут на латиницу. Вот этого и опасается министр Васильева, потому-то она и выступила с таким заявлением. Однако переход Казахстана на латиницу необратим, и никто этот процесс остановить не сможет. Азербайджан уже почти 20 лет работает и учится на латинице, призыв к возвращению на кириллицу по меньшей мере абсурден», - уверен академик.

Бывший министр образования Фирудин Джалилов также назвал заявления Васильевой неприемлемыми.

«Подобные стремления я прогнозировал, когда Азербайджан еще только вступал в СНГ и всегда отмечал, что Россия созданием СНГ хочет восстановить СССР. Никто не должен вмешиваться во внутренние дела других стран. И кому каким алфавитом пользоваться, решать самим суверенным странам», - полагает Ф.Джалилов.

В то же время не стоит связывать переход на латиницу с политикой. Если он чем-то и обусловлен, то только особенностями языка, и более удобными для того или иного народа условиями внедрения современных технологий и коммуникаций, научных и образовательных процессов.