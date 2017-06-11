Азербайджанцы все чаще обращаются к казахстанским кардиологам

Медики Казахстана констатируют: в последнее время в Павлодар за дешевыми и качественными операциями приезжает все больше иностранцев, передает haqqin.az со ссылкой на BNews.kz. Среди услуг докторов пользуются популярностью операции на сердце.

По информации регионального управления здравоохранения, с начала года в Павлодарской области медицинские услуги получил 201 иностранец, за весь прошедший год - в больницах региона побывало 823 пациента из-за рубежа. В основном, это граждане Азербайджана, России, Узбекистана, Армении, Кыргызстана, Молдовы, Украины и Германии. Среди самых востребованных медицинских услуг – лабораторная и функциональная диагностика, физиолечение, кардиологические операции: шунтирование и диагностическая коронарография.

По словам директора Павлодарского областного кардиологического центра Ораза Мукашева, только с начала года иностранные пациенты заплатили местным кардиологам более 15 миллионов тенге.

По словам специалистов, полная диагностика, аортокоронарное шунтирование, а также некоторые виды нейрохирургических операций в Павлодаре гораздо дешевле, чем за рубежом, а качество медицинских услуг остается на уровне европейских клиник.

Павлодарские кардиохирурги ежемесячно проводят более 150 операций различной сложности как взрослым, так и новорожденным малышам.

Самая дорогая операция здесь - транскатетерная трансплантация аортального клапана – из-за протеза катетера производства США, стоимость которого - более шести миллионов тенге.

Как пояснил Ораз Мукашев, эту операцию делают больным старше 65 лет, которым противопоказано обычное хирургическое вмешательство из-за сопутствующих заболеваний.