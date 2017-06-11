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Первые итоги выборов во Франции

 

Созданное президентом Франции Эммануэлем Макроном движение "Вперед, республика" лидирует на выборах в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции, свидетельствуют первые данные МВД, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов, передает РИА Новости.

Согласно первым данным, кандидаты движения Макрона получают по стране 26,6% голосов. Крупнейшая оппозиционная партия "Республиканцы" набирает 16,4% голосов, "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 14,4%, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 10,2%, а бывшая правящей "Социалистическая партия" — только 7,3%.

Между тем, результаты лишь в общих чертах отражают всю картину: выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в одномандатных округах. Для победы в первом туре претенденту нужно набрать более 50% голосов. Там, где этого не произойдет, неделю спустя пройдет второй тур голосования, где будет достаточно простого большинства.

Согласно данным опроса компании Elabe, обнародованным сразу после закрытия последних избирательных участков, движение "Вперед, республика" в первом туре наберет 32,6% голосов, а вторыми придут "Республиканцы" и их союзники — им прочат 20,9% голосов. Предполагается, что партия Марин Ле Пен "Национальный Фронт" получит поддержку 13,1% избирателей.

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