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В Египте обсуждают договор о передаче двух островов Эр-Рияду

 

Парламент Египта приступил к обсуждению договора о передаче двух островов в Красном море Тиран и Санафир Саудовской Аравии. Как сообщили в комитете по законодательным и конституционным вопросам, где проходят слушания, "речь о голосовании еще не идет, обсуждения юридических аспектов правомочности этой сделки продлятся до вторника", передает ТАСС.

В апреле прошлого года во время визита саудовского короля в Каир было подписано соглашение о демаркации морской границы между государствами, в соответствии с которым Эр-Рияду отошли острова Тиран и Санафир в Красном море, на протяжении десятилетий находившиеся под управлением Каира. Власти Египта мотивировали свое решение тем, что острова принадлежат королевству, а под юрисдикцией и защитой Каира они находились по просьбе Эр-Рияда лишь с 1950 года. Это решение вызвало резко негативную реакцию общественности в стране, многие осудили шаг Каира, назвав его актом "продажи" государственных интересов.

За это время прошло несколько заседаний судов разных инстанций, одни из которых подтверждали правомерность сделки, другие аннулировали ее. В конечном итоге высказался Высший административный суд Египта, который признал недействительным договор о демаркации морских границ с Саудовской Аравией и передаче островов королевству, по сути аннулировав его. Решение этого суда окончательное и обжалованию уже не подлежит. Однако, несмотря на вердикт, египетский парламент поставил в повестку дня вопрос о ратификации договора, как того требуют положения документа.

Как заявил спикер парламента Али Абдель Аль, "при рассмотрении вопроса о ратификации договора решения судебных органов власти не будут учитываться". По решению президента Египта сформирована комиссия по технической демаркации морской границы с королевством.

С другой стороны, как заявили в кабинете министров, Каир планирует сохранить за собой определенный административный контроль над островами. В частности, говорится в распространенном заявлении правительства, "египтянам для посещения островов не нужны будут визы".

Между тем основной интерес эти острова, входящие в зону природного заповедника Рас-Мухаммед, представляют, главным образом, для дайверов и туристов.

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