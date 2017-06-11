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Тяжелое ДТП в России: десятки погибших и раненых

 

Число жертв ДТП с автобусом на трассе Иркутск — Чита увеличилось до 10 человек, 41 пострадали. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Петровск-Забайкальского района.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

По информации спасателей, ДТП произошло с автобусом, который перевозил паломников из села Урлук после крестного хода. Транспортное средство перевернулось после того, как водитель съехал в кювет, не справившись с управлением.

МВД России направило из Москвы группу офицеров ГАИ для выяснения обстоятельств аварии.

Сообщается, что инцидент произошел около 20:30 в Петровск-Забайкальском районе, в семи километрах западнее поселка Хохотуй, на 702-м километре трассы «Байкал».

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Тяжелое ДТП в России: десятки погибших и раненых
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