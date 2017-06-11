Чем больше на Западе ругают российского лидера, тем выше его рейтинг. Парадокс? Дело вовсе не в особой притягательности политического образа Путина или особой эффективности проводимой им политики. Демонизация нового российского «Сталина» дает обратный эффект не в последнюю очередь ввиду абсолютного безлюдья на европейском политическом небосклоне и полного фиаско американского эксперимента с Дональдом Трампом.

Как быть: война работает на Путина

Новый американский президент не только не смог оседлать коня мирового лидера, но и с каждым днем все вероятней досрочный уход его из Белого дома. И это при том, что еще год назад складывавшаяся ситуация в Европе, казалось бы, более чем благоприятствовала такого рода замыслам. Не то теперь.

Все надежды, связанные с ожидаемым распадом России, связывались с Украиной. Но война, объявленная ультра-патриотами ненавистным москалям, так и не стала ни победоносной, ни всенародной.

К тому же европейцам претит много чего в новых веяниях Киева и в особенности явные признаки антисемитизма, который никто в Киеве и не думает скрывать. И все это на фоне растущего рейтинга Путина, несмотря на площадную брань Вашингтона и Брюсселя. А тут еще Украина, словно кость поперек горла Меркель: проглотить невозможно, выплюнуть нельзя. Что теперь делать с ней?

Украина хороша как военный кулак под носом Москвы. Если Украина навалится на Донбасс – Москве придется седлать коней. Это вполне вписывается в первоначальный сценарий демократизации Нэзалежной. Одно плохо - мир к настоящему моменту меняется на глазах, а Америка вместе с Западной Европой ничего не могут предложить ему, кроме войны: в России, КНДР ,а теперь вот и в Сирии. Напуганные европейцы спят и видят, когда на них нападут русские. А вслед за ними и китайцы. А те, между тем, хотят торговать, зарабатывать, а с войной – ни-ни. Д.Трампу, предпочитающему любой политический шаг рассматривать сквозь призму финансовых интересов, такой подход может вполне бы устроил. Но тут в головах республиканских ястребов родилась идея бомбардировки Сирии американскими ракетами и авиацией. Идея была хороша тем, что таким незамысловатым способом можно было посадить на место Путина с его Москвой, заодно приструнить тех европейцев, которые полагают, что лучше все-таки иметь в запасе российский рынок, чем русские пушки.

Трампу, несмотря на свои заявления о вредности военной эскалации в отношениях с Москвой, таки пришлось дать приказ об ударе по строптивой Сирии. Ну и что с того? На войне как на войне, в то время как некогда воинственные либералы притихли. Для Башара Асада одним разрушенным кварталом больше, одним меньше – все одно. Другой бы на его месте давно бы сбежал из разрушенной страны, да куда теперь он может держать путь? Разве что в Москву…

А раз так, то чего спешить. Ему, возможно, даже в Дамаске надежней. Прикрытие-то московское не у каждого нынче на Ближнем Востоке…

Кремлю отступать нельзя

Можно не сомневаться, что если б в Кремле дали слабину, то тут же из оппозиционных рядов раздалось: «Трамп дожал таки Владимира Владимировича. Сирия – это вам не Армения. Не надо путать постсоветское пространство с зонами западного влияния».

Вот в этой детали-то и таится причина путинского упрямства. Россия не может так вот просто оставить своего единственного ближневосточного союзника. И дело не только в новой идеологии путинской Москвы. Это было бы концом Б.Асада и началом конца российской державности. После чего за ближайшим поворотом начались бы просматриваться контуры постперестроечной России, а там, глядишь, и до очередного Ельцина недалеко. Нет, никакой бомбардировкой Дамаска В.В.Путина не возьмешь. Трамп, наверное, так и предполагал. Во всяком случае он лучше других понимает, что овчинка выделки не стоит. А вот просчитал он, что продолжение бомбардировок только усилит и продлит присутствие России в оспариваемом регионе?

Судя по последним заявлениям российского президента, ожидаемых корректив в сирийском направлении не предвидится. Однако американские ястребы тоже не лыком шиты: «Что, если заморозить золотовалютные резервы России, размещенные в США и ряде других стран, подконтрольных Вашингтону?» Наиболее горячие головы убеждают администрацию Белого дома, что таким образом можно раз и навсегда рассчитаться с непотопляемым Путиным, заставив его умерить свой воинственный пыл в Сирии, а заодно и в Украине. Убедительность такого рода предупреждений связывается с тем фактом, что США в прошлом неоднократно прибегали к такого рода аргументам в отношении слишком строптивых противников. И не без успеха. Но то были преимущественно латиноамериканские диктатуры. Может ли решиться на такое Вашингтон в отношении России?

«Сомневаться не приходится», - отвечают эксперты, что близкие к либеральным кругам, что ура-патриоты. Первым того хочется ввиду того обстоятельства, что они спят и видят, как путинская Москва, потерпев поражение, мечется в поисках спасения из натовской изоляции, все более напоминающей аркан на шее плененного. Вторым не терпится взять реванш за все обиды времен Горбачева-Ельцина.

Патриоты говорят: «Нам, русским, не привыкать ко всякого рода западным санкциям». И тут же начинают цитировать Иосифа Виссарионовича, когда он дожимал Черчилля в Тегеране: «Мы фашизму противостояли одни…», «Кровь советского солдата куда дороже всяких ленд-лизов…» и т.д.

Что правда, то правда: санкциями русского человека не возьмешь. Но лидеры советского периода опирались на возможности другой России – советской – с ее высокоразвитой и многоотраслевой экономикой. В распоряжении советских лидеров была отнюдь не первая экономика мира, но первая военная машина, разгромившая гитлеровскую Германию, без чего будущее Европы, включая ту же Великобританию, было бы, мягко говоря, неясной.

Наше дело правое

Однако попомнить бы, что помимо прочего, под дланью «красного монарха» И.Сталина была единая страна, единый народ, согласный с мнением лидера, когда он говорил: «Наше дело правое!» Так оно и было: фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз! Ничего похожего у нынешней Москвы. Либеральная Москва, к мнению которой прислушиваются многие, и которое особенно ценимо на Западе, открыто заявляет: «Не нужны нам ни Крым, ни Сирия. Все это – лишняя обуза, настраивающая Запад против России».

Под сим подразумевается тезис, на который трудно возразить. А именно: ради финансового и экономического сотрудничества с куда более могущественными западными партнерами надо бы согласиться с условиями предъявленного ультиматума (а речь идет именно об ультимативном требовании) и отказаться от великодержавных амбиций. Трудно сказать, какая часть российского социума готова согласиться с таким ходом национальной мысли.

В недавней беседе один из наших информированных друзей заметил, что такую точку зрения разделяют и определенные силы в правящих кругах РФ. И нельзя точно сказать, насколько больше тех, кто придерживается прямо противоположной точки зрения. Свою позицию патриоты формулируют следующим образом: «В большой политике силе можно и нужно противопоставлять только силу. Шантаж – вещь малопривлекательная, но «на войне как на войне». Всех, кто стремится «нагнуть» Россию, нужно заставить «нагибаться» самим – под страхом потерь и потрясений недопустимого для «прагматичного» Запада масштаба.

Даже одержимые русофобской шизофренией республиканские ястребы в американском Конгрессе вынуждены будут считаться с этим. Так что перед нами другое время, другой мир и другая Россия.

Только Америка все та же: в привычной роли доминантной мировой супердержавы. И дело вовсе не в Сирии, и уж, конечно, не в том, кто сильнее. Впервые посла распада СССР нашлась в мире сила и лидер, бросившие вызов Вашингтону. И это не просто вызов сильнейшей мировой державе. Это вызов гегемонизму и признак того, что с этим реликтом прошлой эпохи пора кончать.