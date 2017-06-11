Гасанова выбросилась из окна своей квартиры

В Гяндже 29-летняя Роза Гасанова на почве семейного конфликта выбросилась из окна своей квартиры на втором этаже, сообщает Report.
Инцидент произошел на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.
Женщина доставлена в больницу с тяжкими телесными повреждениями.
В Гяндже 29-летняя Роза Гасанова на почве семейного конфликта выбросилась из окна своей квартиры на втором этаже, сообщает Report.
Инцидент произошел на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.
Женщина доставлена в больницу с тяжкими телесными повреждениями.
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