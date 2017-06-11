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Лермонтов ответил Порошенко за немытую Россию

 

Глава рода Лермонтовых, первый зампред комиссии по культуре Общественной палаты России Михаил Лермонтов в беседе с RT оценил выступление президента Украины Петра Порошенко по случаю начала безвизового режима с ЕС. Ранее Порошенко в своей речи зачитал строки из стихотворения "Прощай, немытая Россия", пишет RT.

По словам Михаила Лермонтова, господину Порошенко нужно было "посмотреться в зеркало", произнося эти слова, чтобы попытаться разобраться, кто у него рабы, а кто — его господа.

"К сожалению, мы становимся свидетелями исторических событий, связанных с изменённым сознанием в этой стране. В русской литературе есть такое понятие, как "чужебесие", — это то, что сейчас происходит на Украине", — пояснил он, добавив, что это стихотворение могло и не принадлежать перу русского классика.

По словам Лермонтова, нет автографа этого произведения, написанного рукой Лермонтова. Согласно истории, стихотворение было переписано неким человеком, который ранее якобы услышал его от классика.

"Это произведение ему приписанное, а не достоверно принадлежащее", — подытожил он.

Ранее в Закарпатье на КПП "Ужгород" на украинско-словацкой границе состоялась церемония по случаю начала действия безвизового режима с Евросоюзом. Президент Украины Петр Порошенко открыл символическую "дверь в ЕС" ключом. Навстречу ему, с другой стороны, вышел президент Словакии Андрей Киска.

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