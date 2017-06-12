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В Пуэрто-Рико проходит референдум о присоединении к США

 

Жители Пуэрто-Рико в воскресенье смогут на референдуме выбрать политический статус острова и степень его подчиненности властям США, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Выбор предстоит сделать из трех вариантов: штат США, статус свободно ассоциированной территории или статус "неинкорпорированной организованной территории", который остров сохраняет за собой на данный момент.

Исход референдума должен быть юридически закреплен решением конгресса.

Ожидается, что большинство участников голосования выскажется за полное присоединение к США на правах штата, так как три партии, которые выступали за два других варианта, намерены бойкотировать референдум.

Противники принятия статуса штата опасаются, что жители острова могут утратить свою национальную идентичность, а также будут вынуждены нести более тяжелое налоговое бремя наравне с жителями других американских штатов.

Сторонники этого варианта рассчитывают таким образом преодолеть сложную экономическую ситуацию в Пуэрто-Рико.

Минюст США не поддержал проведение голосования.

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