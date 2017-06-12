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Иранский генерал: «США оказывают прямую поддержку ИГИЛ»

 

Заместитель начальника штабов Вооружённых сил Ирана Мостафа Изади заявил, что у Тегерана есть доказательства того, что Вашингтон осуществляет прямую поддержку террористической группировки ИГИЛ, сообщает агентство Fars.

«Как ранее заявлял верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи, мы обладаем документами и информацией, которые свидетельствуют о прямой поддержке американским империализмом этого отвратительного течения (ИГИЛ) в регионе, которое разрушило исламские страны и создало волну массовых убийств и столкновений», — приводит агентство слова Изади.

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Иранский генерал: «США оказывают прямую поддержку ИГИЛ»
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