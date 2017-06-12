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В Баку пропала несовершеннолетняя девушка

 

В Баку пропала несовершеннолетняя девушка. Как сообщает АПА, в полицию поступила информация о пропаже жительницы Сабунчинского района Солмаз М.Ф.

На основании поступившей информации ведется расследование.

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