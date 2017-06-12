Содокладчики ПАСЕ прибыли в Азербайджан

Начался трехдневный визит в Азербайджан содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стефана Шеннака и Сезара Флорина Преды. Об этом АПА сообщили в Бакинском офисе СЕ.
В информации отмечается, что содокладчики встретятся с президентом республики, председателем парламента, министром юстиции, членами азербайджанской делегации в ПАСЕ, генеральным прокурором, председателем Верховного суда, начальником Службы государственной безопасности и омбудсменом.
Также С.Шеннак и С.Преда проведут встречи с представителями гражданского общества, группой бывших заключенных и находящихся сейчас в заключении людей, членами внепарламентских партий.