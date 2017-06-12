Армяне подожгли оккупированные села в Агдаме

Вооруженные силы Армении ночью в очередной раз подожгли оккупированные села Агдамского района.
Как сообщает АПА, пожар наблюдался в находящихся под оккупацией селах Баш Гарванд и Шихлар.
Подожженные территории все еще дымятся.
Вооруженные силы Армении ночью в очередной раз подожгли оккупированные села Агдамского района.
Как сообщает АПА, пожар наблюдался в находящихся под оккупацией селах Баш Гарванд и Шихлар.
Подожженные территории все еще дымятся.
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