Азербайджан и Турция начали учения в Нахчыване

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между правительствами Азербайджанской Республики и Турецкой Республики, 12 июня в Нахчыване начались совместные тактические учения с участием видов войск вооруженных сил двух стран.

Как сообщает сайт Минобороны, целью учений является развитие координации войск посредством проведения обмена опытом между вооруженными силами, достижение взаимодействия военных подразделений двух стран путем развития способностей проведения совместных операций.

Учения продлятся до 16 июня.