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Прокуроры решили подать в суд на Трампа

 

Генеральные прокуроры штата Мэриленд Карл Расин и округа Колумбия Брайан Фрош планируют в понедельник подать судебный иск на президента Дональда Трампа. Как сообщает The Washington Post, они подозревают его в нарушении антикоррупционных статьей Конституции, а также в том, что он после инаугурации «получал миллионы от иностранных правительств».

Первый в своем роде иск от государственных чиновников основан на том факте, что Трамп решил сохранить право собственности на свою компанию, когда стал президентом.

Еще до вступления в должность миллиардер заявил, что передает свой бизнес в управление сыновьям, чтобы устранить конфликт интересов, однако прокуроры утверждают, что Трамп продолжает получать отчеты о своих активах.

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