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Жители Барселоны на митинге потребовали независимости Каталонии

 

Масштабный митинг в поддержку проведения референдума о независимости испанского автономного сообщества Каталония прошел в его столице Барселоне, пишет газета El Periodico.

Как сообщает издание со ссылкой на полицию, число участников акции составило от 24,5 тыс. до 40 тыс. человек.

При этом проведения голосования потребовали не только обычные горожане, но и ряд испанских политических и общественных деятелей, в том числе председатель регионального правительства Карлес Пучдемон и лидер партии «Левые республиканцы Каталонии» Ориол Жункерас.

Политический манифест, в котором правительство Испании обвиняется в «преследовании демократии», зачитал знаменитый футбольный тренер Хосеп Гвардиола. Он призвал международное сообщество противостоять «злоупотреблениям авторитарного государства» и сотрудничать «в вопросе защиты оказавшихся под угрозой прав Каталонии».

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