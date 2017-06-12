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Спецоперация силовиков против «телефонного террориста»

 

В результате совместной операции СГБ и МВД Азербайджана был задержан "телефонный террорист", давший ложную информацию о наличии бомбы в торговом центре Metropark. Об этом haqqin.az сообщили в правоохранительных органах.

11 июня в 11:42 неизвестный, позвонив с мобильного телефона в Центр звонков МВД 102, сообщил о бомбе, заложенной в торговом центре Metro Park в Наримановском районе.

Незамедлительно были приняты необходимые меры, однако информация не подтвердилась.

Сообщивший ложную информацию был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса.

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