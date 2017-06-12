В День России, 12 июня, в Москве и десятках городов России пройдет уже вторая за последние несколько месяцев акция сторонников оппозиционера Алексея Навального против коррупции.

Участники митингов выйдут под российскими флагами, с лозунгами «Против коррупции, лжи и нищеты» и в очередной раз потребуют от властей ответить на расследование Фонда борьбы с коррупцией о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

В этот раз митинг в Москве, в отличие от прошлой акции Навального, согласован столичной мэрией.

По информации российских СМИ, во Владивостоке и Благовещенске начались задержания на акциях протеста против коррупции.