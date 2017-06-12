В Конго из тюрьмы сбежала почти тысяча заключенных

Атака на исправительное учреждение на востоке Демократической Республики Конго у границы с Угандой привела сегодня к тому, что на свободе оказались 930 заключенных.

При нападении погибли восемь охранников тюрьмы, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в городе Бени (провинция Северное Киву), нападавшие использовали тяжелое оружие. Пока не известно, кто именно стоял за атакой на тюрьму, в которой содержались причастные к массовым убийствам гражданского населения последних лет.

Власти ввели в городе и окрестностях комендантский час.