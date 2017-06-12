Подписаться на уведомления
 

Махмуд Мамедгулиев: «Переговоры с Евросоюзом предстоят нелегкие»

 

Азербайджану и ЕС необходимо стремиться, чтобы в рамках переговоров вместе прийти к единой цели, несмотря на различность позиций. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, комментируя вопрос о переговорах Баку с Брюсселем по соглашению о стратегическом сотрудничестве.

«Очередные переговоры Азербайджана с ЕС состоятся на днях, 13-14 июня. Ожидается обсуждение двух блоков вопросов. Первый  блок — вопросы политической безопасности. Второй — торговые вопросы и инвестиции», — заявил дипломат.

По его словам, далее Азербайджан назначит проведение видеоконференции до конца июня в связи с каким-либо блоком вопросов и обсудит вновь в целом в первой половине июля.

Замминистра отметил, что переговоры продолжаются. «Они сами по себе нелегкие. У каждой стороны есть своя позиция, поэтому необходимо стремиться, чтобы вместе прийти к единой цели», — добавил М.Мамедгулиев. 

«По некоторым пунктам уже есть договоренность, по некоторым — еще нет. Переговоры недавно начались, поэтому надо запастись терпением и будем стремиться, чтобы переговоры были плодотворными», — сказал он. 

М.Мамедгулиев выразил сомнение, что стороны успеют договориться до саммита ЕС в Брюсселе в ноябре, так как переговоры начались недавно.

«Считаю, что данный договор очень важен. Каждый его пункт ценен как для Азербайджана, так и Европы. Не думаю, что успеем до ноября. Дело ведь не во времени, а в качестве соглашения и стратегического сотрудничества сторон», — резюмировал замминистра.

1545 просмотров


Старости
Роберт Просинечки: «Вы хотите, чтобы я уехал из Азербайджана? Это мое личное дело»
Роберт Просинечки: «Вы хотите, чтобы я уехал из Азербайджана? Это мое личное дело»
Наша погода
Сегодня 27° / 20°
13 Июн 24° / 18°
14 Июн 26° / 19°
15 Июн 27° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9076 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Извержение вулкана вблизи Баку
Подарок врачам от Unibank!
Россия отчиталась о полном уничтожении запасов зарина
Американец выиграл в лотерею $447,8 миллиона
Махмуд Мамедгулиев: «Переговоры с Евросоюзом предстоят нелегкие»
В Конго из тюрьмы сбежала почти тысяча заключенных
Трамп заглянул на чужую свадьбу видео
Навальный вывел на улицы людей Начались задержания; фото
Спецоперация силовиков против «телефонного террориста»
Жители Барселоны на митинге потребовали независимости Каталонии
Азербайджан резко нарастил экспорт газа
В больнице Сумгаита остаются 50 отравившихся детей
Прокуроры решили подать в суд на Трампа
Азербайджан и Турция начали учения в Нахчыване
В Латвию прибыли испанские танки
Пуэрто-Рико проголосовало за присоединение к США
Армяне подожгли оккупированные села в Агдаме
США уничтожили группу боевиков в Сомали
Содокладчики ПАСЕ прибыли в Азербайджан
В Баку пропала несовершеннолетняя девушка
Ученые обнаружили новую звезду рядом с Солнцем
Новые имена в команде Мехрибан Алиевой
Алмазбек Атамбаев: «Меня бы сожгли, если бы я потратил 3 миллиарда»
Иранский генерал: «США оказывают прямую поддержку ИГИЛ»
В Пуэрто-Рико проходит референдум о присоединении к США
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться