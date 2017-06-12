Махмуд Мамедгулиев: «Переговоры с Евросоюзом предстоят нелегкие»

Азербайджану и ЕС необходимо стремиться, чтобы в рамках переговоров вместе прийти к единой цели, несмотря на различность позиций. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, комментируя вопрос о переговорах Баку с Брюсселем по соглашению о стратегическом сотрудничестве.

«Очередные переговоры Азербайджана с ЕС состоятся на днях, 13-14 июня. Ожидается обсуждение двух блоков вопросов. Первый блок — вопросы политической безопасности. Второй — торговые вопросы и инвестиции», — заявил дипломат.

По его словам, далее Азербайджан назначит проведение видеоконференции до конца июня в связи с каким-либо блоком вопросов и обсудит вновь в целом в первой половине июля.

Замминистра отметил, что переговоры продолжаются. «Они сами по себе нелегкие. У каждой стороны есть своя позиция, поэтому необходимо стремиться, чтобы вместе прийти к единой цели», — добавил М.Мамедгулиев.

«По некоторым пунктам уже есть договоренность, по некоторым — еще нет. Переговоры недавно начались, поэтому надо запастись терпением и будем стремиться, чтобы переговоры были плодотворными», — сказал он.

М.Мамедгулиев выразил сомнение, что стороны успеют договориться до саммита ЕС в Брюсселе в ноябре, так как переговоры начались недавно.

«Считаю, что данный договор очень важен. Каждый его пункт ценен как для Азербайджана, так и Европы. Не думаю, что успеем до ноября. Дело ведь не во времени, а в качестве соглашения и стратегического сотрудничества сторон», — резюмировал замминистра.