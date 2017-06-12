Американец выиграл в лотерею $447,8 миллиона

В Калифорнии счастливчик купил билет лотереи Powerball с призом в размере 447,8 миллиона долларов. Имя обладателя счастливого билета пока не известно, сообщает Associated Press.

Как заявил представитель лотереи Рэнди Миллер, при обращении победитель получит единовременно 279,1 миллиона долларов наличными.

В январе 2016 года был разыгран крупнейший джекпот в лотерее Powerball в размере 1,6 миллиарда долларов. Три выигрышных билета были куплены во Флориде, Калифорнии и Теннесси.

Розыгрыши Powerball проходят в 42 штатах США, в столичном округе Колумбия и на Виргинских островах.