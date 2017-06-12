Россия отчиталась о полном уничтожении запасов зарина

Все хранившиеся в России запасы боевого отравляющего вещества зарин уничтожены, операция завершилась в 01:00 по московскому времени в понедельник, 12 июня. Об этом, как передает Интерфакс, заявил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин.

«Выполняя обязательства по международной Конвенции о запрещении химического оружия, в рамках федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» мы полностью уничтожили еще один вид отравляющих веществ — зарин», — сказал он.

При этом Капашин напомнил, что ранее Россия уничтожила все имевшиеся запасы иприта и зомана.