Подарок врачам от Unibank!

Unibank поздравляет всех врачей с профессиональным праздником. Начиная с 12 по 16 июня всех работников медицинской сферы, обратившихся в Unibank за кредитом, ждет приятный сюрприз. Каждый из них сможет оформить кредит до 15 000 АЗН на период сроком до 36 месяцев без комиссии!

Взяв кредит в Unibank, какие преимущества вы получаете?

— Минимальные ежемесячные платежи по кредиту, начинающиеся от 19 манатов;

— Срок кредита до 36 месяцев;

— Кредитные процедуры очень просты;

— Поручитель не требуется;

— Каждый, у кого есть официальный доход, может обратиться относительно наличного кредита;

— Требование к минимальной заработной плате - всего лишь 175 AZN;

— Комиссия за кредитные процедуры составляет 0%;

— Процентная ставка начинается от 23%;

— Касательно наличного кредита вы можете обратиться в филиалы и в Unibank Mobile, а также через unibank.az возможен заказ онлайн-кредита.

Теперь уникальная кредитная карта Unibank ALBALI PLUS, которая объединяет в себе четыре банковских продукта, доступна для граждан страны. Каждый, у кого есть официальный доход, может обратиться в филиалы Unibank касательно кредитной карты ALBALI PLUS с лимитом до 5 000 AZN.

Так как Albalı Plus является международной картой, вы можете ее использовать и за пределами страны.

Реализуйте свои летние планы с нами!

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank обладает широкой филиальной сетью как в столице, так и регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в фейсбук и твиттер (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank).

Unibank — банк для всех и каждого!