Причиной массового отравления детей стал кишечный вирус. Об этом haqqin.az сказала глава пресс-службы Министерства здравоохранения Лия Байрамова.

«В течение четырех дней этот вирус был обнаружен у 136 детей. В настоящее время 46 детей продолжают получать лечение. Их состояние оценивается как удовлетворительное. В населенных пунктах, где обнаружен вирус, ведутся санитарные мероприятия», — сказала она.

В то же время начальник Центра по связям с общественностью Службы госбезопасности Ариф Бабаев сообщил haqqin.az, что в связи с распространившимися слухами о массовом отравлении и возникшим среди населения беспокойством с первого дня спецслужбы взяли этот вопрос под контроль.