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Завтра в Баку будет пасмурно и дождливо

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром и днем местами осадки. Подует умеренный северный ветер.

Как сообщили в Минэкологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-20°, днем 24-28° тепла, в Баку ночью 17-19°, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 759 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, местами сильный ливень. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью 17-22° тепла, днем 29-34° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 17-22° тепла.

МЭПР сделало предупреждение в связи с погодными условиями. Сообщается, что с 12 по 13 июня в некоторых районах ожидается нестабильная погода, грозы, временами дожди. Местами сильный ливень, град, уровень воды в реках поднимется. Подует временами порывистый западный ветер.

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