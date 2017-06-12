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В Баку обезвредили банду, похитившую человека фото

 

В Баку обезврежена группа, которая занималась похищением людей. Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, житель Газаха Исмаил Умудов обратился в 12-е отделение Сабунчинского РУП с заявлением о том, что его похитили и содержали в нескольких домах. Злоумышленники избили его и отобрали 90 манатов, 1400 турецких лир.

В результате принятых оперативно-розыскных мер задержаны подозреваемые жители Масаллинского района Джавид Ибрагимов, его брат Валид, Агиль Нусратли, жители Хазарского района Баку Кенан Джалали, Джавид Фарзалиев и житель Агсуинского района Амиль Гулиев.

В ходе расследования было установлено, что Исмаил Умудов живет в Турции. За несколько дней до инцидента И.Умудов по мобильному телефону познакомился с одним из членов семьи Дж.Ибрагимова. 

Узнав об этом, Дж.Ибрагимов написал сообщение И.Умудову и пригласил его на встречу в поселок Бузовна. Там И.Умудова помимо Дж.Ибрагимова ждали его брат и четверо вышеупомянутых людей.

Задержанные нанесли потерпевшему увечья и отобрали деньги. Затем его в багажнике автомобиля Opel, принадлежащего Дж.Ибрагимову, увезли в дом Дж.Фарзалиева в поселке Албалылы, где продержали в течение суток.

Сделав несколько фотографий И.Умудова в обнаженном виде, злоумышленники пригрозили, что в случае, если он пожалуется в полицию, фотографии будут распространены в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело в следственном отделе Сабунчинского РУП, ведется расследование.  

 

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