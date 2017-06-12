Катар решил защитить свою экономику

В ответ на санкции Доха сможет защитить свою экономику и валюту. Об этом заявил министр финансов Катара Али Шериф аль-Эмади.

По словам министра, им известно, что они могут столкнуться с проблемами, однако Катар — жизнеспособная страна.

«У Катара есть необходимые активы и безопасность: иностранные активы и инвестиции составляют 250% ВВП страны. Происходящее не вызывает беспокойства с экономической точки зрения», — отметил он в интервью телеканалу CNBC.

Отметим, что на фоне разрыва дипломатических и экономических отношений ряда стран с Катаром катарский риал упал на рынке до низкой отметки за последние 8 лет.