Австралийский министр на переговорах с Мамедъяровым

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром международного развития и тихоокеанского сотрудничества Австралии Кончеттой Ферраванти-Уэллс, сообщает пресс-служба МИД.

Согласно информации, К.Ферраванти-Уэллс выразила удовлетворение тем, что является первым австралийским министром, совершившим визит в Азербайджан. Она подчеркнула, что в октябре текущего года ожидается визит в Азербайджан австралийской делегации предпринимателей.

Э.Мамедъяров проинформировал свою коллегу о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отметив, что конфликт должен быть решен в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, в рамках признанных на международном уровне границ и суверенитета Азербайджана.

К.Ферраванти-Уэллс сказала, что ее страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.