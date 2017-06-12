В Газахе утонули малолетние братья

В Газахском районе Азербайджана произошел несчастный случай.
Как передает сайт МВД, в селе Демирчиляр, купаясь в реке, утонули братья – 10-летний Ниджат и 8-летний Лятиф Бабаевы.
В Газахском районе Азербайджана произошел несчастный случай.
Как передает сайт МВД, в селе Демирчиляр, купаясь в реке, утонули братья – 10-летний Ниджат и 8-летний Лятиф Бабаевы.
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