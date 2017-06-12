Аудит Международной морской организации ООН по результатам реализации всех установленных ею в мировом флотском деле самых жестких параметров лучшей из лучших единогласно признал Государственную морскую администрацию Азербайджана. Это из 172-х стран планеты, что владеют флотами! Это из всех тех государств, какие всегда считались эталоном судоходства и бережного отношения к морской среде!..

- Это в свои неполных 17 лет! – не без гордости добавляет наш собеседник, глава морской администрации страны Гудрат Гурбанов. – Ведь мы практически рождены были 21 апреля 2001 года. Именно в этот день за подписью общенационального лидера Гейдара Алиевича Алиева был издан приказ, по которому наша структура и увидела настоящий свет. В нем были заложены основы всего того, что входит в круг нашей нынешней повседневной деятельности. А чуть позже в более обновленном и углубленном виде они вошли в Положение утвержденного уже Ильхамом Алиевым Указа, где нам предоставлялся статус государственного ведомства. Нам были даны широкие и действенные возможности. Ну как, спрашивается, ими было не воспользоваться?!

Тут я мысленно позволю себе на минутку оставить своего собеседника. Память сразу же выдала мне один из эпизодов, связанных с их конкретной деятельностью, а точнее, с теми самыми возможностями, которые Морской администрации предоставлялись главой государства и которыми они не только не преминули воспользоваться, а смогли утвердиться и снискать большой и непререкаемый авторитет.

… Это было совсем недавно. На третий день трагедии, произошедшей на морском нефтесборном пункте. Небывалый силы шторм вместе с людьми увлек в пучину, казалось бы, мощное надводное строение. Надо было спасать нефтяников. По рации правительственного штаба, где в это время находился ваш покорный слуга, искажаемый эфиром голос, сообщал: «В зону бедствия направлены еще три судна…»

Услышав это, один из высокопоставленных чиновников SOCAR в сердцах бросил, мол, что они в такую волну могут сделать. А в ответ рация тем же голосом произнесла: «Эти суда по приказу Морской администрации подходят к месту ЧП с разных точек нашей акватории. Они оснащены Администрацией суперсовременными системами наблюдения и опознавания, а личный состав их экипажей имеет сертификат Международной морской организации (IMO). Они обучены работать в экстремальных условиях»… Услышав такое, чиновник, что на эмоциях усомнился в дополнительной помощи, облегченно вздохнув, сказал: «Если это ребята, прошедшие школу Гудрата Гурбанова, – значит это сила. Дай-то Бог!»…

- Приятно слышать. Стало быть, мы в авторитете у тружеников моря, - улыбаясь, говорит мой собеседник. - Но путь к такому лестному авторитету давался непросто. И он был бы невозможен без того инструментария, что наш Гейдар Алиевич и нынешний глава государства заложили в Положении мною упомянутого Указа. Ведь приходилось преодолевать отвердевшие в сознании наших моряков прежние порядки, расходившиеся с неукоснительными требованиями Международной морской организации. Ведь наш флаг независимого Азербайджана выходил на международные просторы морей и океанов. Помнится, роптали капитаны дальнего плавания, когда они, привыкшие работать по советским меркам, не видели и не признавали того, что считалось вопиющим недостатком в свете правового поля мировой морской конвенции, куда мы вошли как независимое, суверенное государство.

Войдя в «белый список» Международной морской организации специального официального Агентства ООН, мы должны были соответствовать каждой букве международного морского права и порядка. Причем соответствовать достойно. Так, в жестких рамках требований международных конвенций по «Охране жизни человека на море» и «О подготовке, сертификации и вахте моряков» юридическим и физическим лицам после прохождения соответствующих курсов в престижных зарубежных учебно-образовательных центрах были выданы свыше пяти тысяч дипломов, свидетельств и сертификатов. Скажу больше. По итогам проведенных нами взыскательных мониторингов в рамках Международного кодекса об охране судоходных портовых средств более 100 судам, 5 портам и портовым пунктам мы выдали свидетельства, соответствующие международным стандартам.

Под нашим постоянным контролем все структуры, деятельность которых связана с морской стихией. И мы же, согласно резолюциям Международной морской организации, регулярно осуществляем обязательное выполнение их требований, заложенных нами в Правила государственного контроля на судах, входящих в порты. Так, мы не однажды проводили самую взыскательную проверку контроля государственного порта и государственного флага на более чем 50 судах, входящих в порты нашей страны, в том числе на транспортах, что ходят под азербайджанским флагом, и на тех наших кораблях, которые бороздят моря под флагом зарубежных государств…

Перечислять все то, что было проведено в жизнь, наверное, не хватит места ни в какой газете. Во всяком случае, выполняя все пункты Положения Указа Ильхама Алиева, вверенная мне Государственная морская администрация смогла не только достигнуть уровня равноправного партнера, так сказать, морских «монстров» зарубежных государств, но, как видите, сумела и превзойти их. Свидетельством этому нынешнее решение Аудита Международной морской организации ООН, признавшей Международную морскую организацию Азербайджана лучшей из лучших. И небольшой коллектив наш окрылен этой яркой победой…

Радует она и нас. Это действительно прямо-таки сенсационное событие. И остается только произнести всего две хорошо известные морякам команды: «У штурвала! Так держать!»