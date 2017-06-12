Национальный праздник России начался в стране достаточно напряженно. Первые митинги антикоррупционной направленности (Хабаровск, Владивосток, Благовещенск) завершились яйцебросанием, обливанием зеленкой, а кое-где и традиционным праздничным мордобоем.

В Москве впервые с начала года отличная погода, светит солнце, к середине дня столбик термометра добрался до 25 градусов.

Боюсь, что температуры в центре столицы добавит не только солнце. Я только что вернулся с Пушкинской площади. Великий поэт с высоты своего положения мрачно озирает полицейскую технику, тяжелые самосвалы, загораживающие движение к Кремлю, огромное количество вооруженных людей: спецназ, национальная гвардия, подразделения МЧС, множество людей с военной выправкой в штатском. Над площадью барражируют вертолеты. Все близлежащие переулки до отказа забиты большими полицейскими автобусами, где отдыхает подкрепление. На всякий случай.

Митинг, тема которого борьба с коррупцией, был санкционирован городскими властями на площади Сахарова. Собственно, предыдущие сборы оппозиции там и проходили. Но неожиданно вчера вечером Алексей Навальный объявил, что не согласовал с московскими властями установку мощной усиливающей аппаратуры и по этой причине проспект Сахарова для митинга ему не подходит. Он призвал своих сторонников прийти на главную улицу Москвы — Тверскую. Этот призыв вызвал резкую реакцию московских властей, прокуратуры и полиции. В достаточно жесткой форме Навального и возможных участников митинга предостерегли от участия в несанкционированном шествии.

Во что выльется это противостояние, трудно сказать. Российским властям, чьи отношения с Западом напряжены до предела, не хотелось бы давать лишние козыри в руки американских сенаторов типа Маккейна, которые требуют от Трампа ужесточить антироссийские санкции. Но, с другой стороны, никаких уступок несогласованным оппозиционным шествиям не будет. В Кремле хорошо знают психологию толпы и ментальность русского человека: любой маленький ручеек быстро превратится в грозную реку, если вовремя не поменять русло.

Со своей стороны Алексей Навальный все время повышает ставки, провоцируя власть. Выставленный в интернете фильм «Он вам не Димон» (о премьер-министре Дмитрии Медведеве), судебный процесс с миллиардером Алишером Усмановым, демонстративное нежелание выполнять решение судебных органов — все это раздражает власти, не привыкшие к оппозиционерам такого толка. Надо понимать, что Дмитрий Медведев является вторым лицом в государстве и назначается президентом страны. Что же касается Алишера Усманова, то он один из немногих олигархов, привечаемых в Кремле.

Надо отдать должное личному мужеству Алексея Навального. Его не остановили ни посадка за решетку родного брата, ни постоянные аресты, даже недавняя попытка лишить его зрения с помощью той же зеленки.

Но что стоит за этим? Принципиальная убежденность оппозиционера и борца или умелые руки, управляющие Навальным из-за рубежа? Обо всем этом пишут российские СМИ. Будет ли он новым Лениным или станет почти забытым провокатором царской охранки попом Гапоном?

Оппозиция и власти активно используют социальные сети, которые разжигают страсти в руках недобросовестных людей.

Надо заметить, что ни прикормленная властями оппозиция (КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР), ни те, кто мог бы идти рядом с Навальным (Парнас, «Яблоко», «Другая Россия») его призывы не поддержали.

Впервые в Москве для подсчета общего количества участников будет применяться уникальная снимающая аппаратура. Об этом объявили власти. Оппозиция считает, что эта аппаратура используется как угроза митингующим, так как позволяет в близком приближении фиксировать даже лица каждого участника.

…Когда я уходил с напряженно затихшей Пушкинской площади, то спросил у неприветливого полковника полиции, зачем привезли столько специальной техники, включая поливальные машины. «Мочить будем», — неожиданно сказал он. Затем, опомнившись, добавил: «Водой».

Очень хотелось бы, чтобы в этот жаркий день в Москве пролилась только вода.